Guga é o 28º no ranking de Entradas O tenista Gustavo Kuerten ganhou uma posição no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Depois de chegar às semifinais em Buenos Aires, o brasileiro subiu para a 28ª colocação no ranking. O australiano Lleyton Hewitt se mantém na frente, apesar de estar muito pressionado por Andre Agassi. Hewitt soma 4.630 pontos, contra 4.495 pontos de Agassi. Veja os 10 primeiros do Ranking de Entradas e as posições dos brasileiros. O número entre parênteses indica a posição na semana anterior. 1. (1) Lleyton Hewitt (AUS) 4.630 pontos 2. (2) Andre Agassi (EUA) 4.495 3. (3) Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.105 4. (4) Carlos Moya (ESP) 2.695 5. (5) Roger Federer (SUI) 2.580 6. (6) Andy Roddick (EUA) 2.385 7. (7) Marat Safin (RUS) 2.235 8. (8) Albert Costa (ESP) 2.015 9. (9) David Nalbandian (ARG) 1.945 10. (10) Jiri Novak (Rep. Chec) 1.921 Brasileiros 28. (29) Gustavo Kuerten 1.160 72. (66) Andre Sá 578 77. (79) Fernando Meligeni 545 89. (90) Flávio Saretta 455 136. (138) Ricardo Mello 266