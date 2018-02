Guga é o 9º na Corrida dos Campeões O tenista brasileiro Gustavo Kuerten assumiu a nona colocação na Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Guga soma 79 pontos, ao lado do marroquino Younes El Aynaoui. O suíço Roger Federer, campeão em Dubai, alcançou o terceiro lugar (150 pontos), atrás do norte-americano Andre Agassi (235) e do alemão Rainer Schuettler (175). No Ranking de Entradas, Guga, com a semifinal em Acapulco, subiu para 24º lugar (1.230 pontos), enquanto Fernando Meligeni despencou para a 106ª posição (375 pontos). O primeiro lugar segue com o australiano Lleyton Hewitt, com 4.480 pontos, 30 a mais que o norte-americano Andre Agassi, segundo classificado. Entre as mulheres, as irmãs Serena e Venus Williams, primeira e segunda colocadas no ranking da WTA, seguem sem adversárias.