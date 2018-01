Guga é o campeão do Desafio do Rio Gustavo Kuerten conseguiu pelo menos terminar o ano de 2005 com um título de campeão. Ele venceu o argentino Mariano Puerta por 7/5 e 6/3 na final do Desafio Internacional do Rio, nesta sexta-feira à noite. Agora, ele só volta a jogar em fevereiro do ano que vem.