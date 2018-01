Guga é o único brasileiro a vencer Com seu bom tênis de volta, Gustavo Kuerten estreou com vitória no Aberto da Austrália, ao derrotar o marroquino Hicham Arazi por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (10/8) e 6/3. Com este resultado, Guga transformou-se no único brasileiro a vencer no Aberto da Austrália, numa rodada ruim para os outros tenistas do País, em Melbourne Park. Flávio Saretta teve inúmeras chances diante do suíço Roger Federer, mas acabou perdendo por 7/6 (7/4), 7/5 e 6/3. A surpresa ficou para André Sá, que era dado como favorito diante do romeno Adrian Voinea e também perdeu em três sets, 6/2, 7/6 (7/2) e 6/4. Na rodada de abertura, Fernando Meligeni e Marcos Daniel já haviam sido eliminados. Guga vislumbra agora a perspectiva de uma boa campanha este ano no Aberto da Austrália, único dos quatro Grand Slams em que o brasileiro jamais passou pela segunda rodada. Seu próximo jogo será contra o checo Radek Stepanek, que estreou com vitória fácil sobre o dinamarquês Kenneth Carlsen por 6/0, 7/5 e 6/1. Esta partida deverá ser apenas na próxima quinta-feira.