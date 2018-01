Guga e Oncins tentam vitória em dupla Com o empate entre o Brasil e Austrália (o único da rodada) no primeiro dia de confronto, a partida de duplas deste sábado ganha uma importância crucial e pode abrir definitivamente as portas para uma classificação às semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis. Gustavo Kuerten e Jaime Oncins enfrentam Patrick Rafter e Wayne Arthrus, a partir das 11 horas, com transmissão pela SporTV. A partida não só ganhou maior importância, como passa a ser uma arma estratégica nas mãos dos dois capitães. Pelo Brasil, Ricardo Acioly não faz segredos e confirma os nomes de Guga e Jaime Oncins para o jogo. A Austrália está envolvida em problemas. Com a contusão no cotovelo direito de Rafter existe a possibilidade de a dupla australiana sair com Hewitt e Wayne Arthrus. O capitão John Fitzgerald, porém, não perdeu as esperanças de contar com um de seus maiores astros e um gênio do saque e voleio, fundamentos decisivos para uma partida de duplas. O clima de emoção e calor promete se repetir neste sábado na arena da avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis. Quem vencer precisará de mais uma vitória no domingo, quando Guga enfrenta Lleyton Hewitt e Fernando Meligeni fecha a programação contra Patrick Rafter.