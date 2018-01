Guga e Rafter abrem duelo da Davis O confronto entre Brasil x Austrália, válido pelas quartas-de-final da Copa Davis, será aberto nesta sexta-feira às 10 horas, em Florianópolis, com a partida entre Gustavo Kuerten e Patrick Rafter, segundo sorteio realizado há pouco na capital catarinense. Na seqüência, jogam Fernando Meligeni x Lleyton Hewitt. No sábado haverá o jogo de duplas, quando Gustavo Kuerten e Jaime Oncins vão enfrentar Patrick Rafter e Wayne Arthurs. A formação das duplas, no entanto, pode ser mudada até uma hora antes da partida. No domingo, os confrontos de simples se invertem: Guga enfrenta Hewitt e Meligeni pega Rafter. O fato de Gustavo Kuerten abrir o confronto, agradou a equipe brasileira. O capitão Ricardo Acyoli entende que haverá mais tempo para a recuperação de Fernando Meligeni, que sentiu uma contusão no pé esquerdo nos treinos desta quarta-feira. As partidas da Davis são jogadas em melhor de cinco sets, em piso de saibro. Os ingressos para os 12 mil lugares da quadra na Beira Mar Norte, em Florianópolis, já estão esgostados e as partidas serão transmitidas pela SporTV. AS EQUIPES - Brasil: Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Jaime Oncins e Alexandre Simoni. Austrália: Lleyton Hewitt, Patrick Rafter, Richard Fromberg e Wayne Arthurs.