Guga e Ricardo Mello estréiam amanhã Gustavo Kuerten e Ricardo Mello começam nesta segunda-feira a batalha por um bom resultado no Masters Series de Roma. O primeiro a entrar na quadra é Ricardo Mello, número 1 do tênis brasileiro e 55 do mundo, que pega o eslovaco Dominik Hrbaty (54º colocado da ATP) às 8 horas (horário de Brasília) - eles nunca se enfrentaram antes. Já Guga, atual 86º colocado na ATP, joga também nesta segunda-feira, contra o inglês Tim Henman, quarto cabeça-de-chave e sexto do ranking, por volta de meio-dia. O brasileiro leva desvantagem no confronto - perdeu 4 dos 7 jogos que fez com ele. Será a primeira vez que Ricardo Mello, de 24 anos, disputa o torneio em Roma. Guga, ao contrário, conhece bem as quadras do Foro Itálico. O tenista de 28 anos foi campeão em 1999, além dos vices em 2000 e 2001. Mas a situação dele agora é diferente. Será apenas seu terceiro torneio na temporada, depois de ficar meio ano sem jogar por causa da segunda operação no quadril. "Treinei bastante desde que cheguei aqui e deu para pegar um ritmo bom de treino," disse Guga, que se exercitou com o argentino Guillermo Coria, o alemão Nicolas Kiefer e tenistas de saque forte, como Ivan Ljubicic, da Croácia, e Max Mirnyi, da Bielo-Rússia. "Vou tentar entrar com tudo em quadra, apesar de ainda sentir, de vez em quando, um certo cansaço depois de estar jogando por algum tempo. O que tenho que tentar fazer é conseguir jogar o meu melhor nível e saber até onde posso suportar, para ir melhorando cada vez mais", admitiu Guga.