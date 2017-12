Guga e Ricardo Mello treinam juntos Dois dos principais tenistas do Brasil, Gustavo Kuerten e Ricardo Mello, resolveram treinar juntos, na preparação para a temporada 2006. A partir desta quarta-feira, ele vão trabalhar por 2 semanas em Florianópolis, onde Guga mora. Depois de seguidos maus resultados, os dois tenistas encerraram cedo a temporada 2005. Guga entrou em quadra pela última vez no final de setembro, pela Copa Davis, e preferiu antecipar sua preparação, para melhorar a forma física e técnica. Já Ricardo Mello jogou até o final de outubro, no Torneio de Lyon, quando entrou em férias - voltou a trabalhar há 15 dias. ?Esta é uma ótima oportunidade para treinarmos juntos. A idéia surgiu no Uruguai, enquanto estávamos reunidos para a Copa Davis. Nós nos damos muito bem na quadra e a qualidade do treino melhora bastante?, afirmou Ricardo Mello. Guga só volta aos torneios profissionais no dia 30 de janeiro, em Viña del Mar, no Chile. Já Ricardo Mello começa sua temporada no dia 2 de janeiro, em Chennai, na Índia.