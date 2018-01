Guga e Sá avançam nas duplas Pelo menos nas duplas, Gustavo Kuerten já teve um bom começo de temporada. Ao lado de André Sá, ele estreou com vitória no ATP Tour de Auckland, derrotando os checos Petr Pala e Pavel Vizner por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (10/8) e 6/3. Na chave de simples, Guga joga na madrugada desta terça-feira contra um adversário do qualifying, o holandês Martin Verkek, número 139 do ranking mundial e que nos jogos realizados até agora na Nova Zelândia mostrou ser dono de um saque muito poderoso e um estilo bastante perigoso ao brasileiro. André Sá não teve a mesma sorte na chave de simples em Auckland e depois de ter vencido o primeiro set diante do dinamarquês Kenneth Carlsen, acabou sendo eliminado, de virada, por 6/7 (9/7), 7/5 e 6/4. "Acho que dei um bom começo na temporada com esta vitória na dupla", afirmou Guga. "Foi importante este resultado, pois começamos o jogo em desvantagem e conseguimos reagir." Guga não escondeu sua motivação e alegria por este começo com vitória e vê boas perspectivas neste início de temporada. "Espero que consiga um bom resultado na estréia, pois assim acho que posso deslanchar neste torneio, ganhando alguns jogos", disse ele. "Mas pelo que vi no qualifying, o Verkek saca muito forte e vou precisar ter paciência para esperar pelo melhor momento para buscar uma quebra." Nas duplas, Guga e Sá só devem voltar à quadra na quarta-feira e esperam ainda pelos adversários, que sairão da partida entre Dominick Hrbaty (Eslováquia) e Radek Stepanek (República Checa) contra os argentinos Lucar Arnold e David Nalbandian.