Guga e Sá ficam com o vice nas duplas A cansativa partida contra o argentino Guillermo Coria, que durou quase 3h30, tirou a energia de Gustavo Kuerten para vencer, neste domingo, a decisão do torneio de duplas no Brasil Open. Com um curto intervalo de tempo após a conquista do título da competição na categoria simples, o brasileiro jogou ao lado do compatriota André Sá e foi derrotado pela dupla Scott Humphries (EUA) e Mark Merklein (BAH) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/1).