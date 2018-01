Guga e Sá perdem duplas para canadenses na Copa Davis Os canadenses Daniel Nestor e Frederic Niemeyer derrotaram neste domingo em Florianópolis os brasileiros Gustavo Kuerten e André Sá por 3 sets a 1 (4/6, 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4)), deixando a disputa da final do Grupo Americano da Copa Davis em 2 a 1 para o Brasil. Guga e Sá perdiam por 4 a 3 no terceiro set quando a partida, iniciada no sábado, foi paralisada por causa da chuva com o placar de 1 a 1 - 6/4 para os brasileiros no primeiro set e 6/3 para os canadenses no segundo. Agora o Brasil deposita suas esperanças nos jogos de simples, entre Flávio Saretta x Peter Polanski, e Ricardo Mello x Niemeyer. O técnico brasileiro Francisco Costa disse que ainda não pensou em mudanças e considera muito cedo pensar em alterações. A vitória no confronto dá aos brasileiros uma vaga na repescagem do Grupo Mundial, a primeira divisão do torneio.