Guga e Sá perdem em Palma de Maiorca Eliminado também na chave de duplas do Torneio de Palma de Maiorca, o tenista Gustavo Kuerten já tem novo desafio marcado para o Masters Series de Roma, que começa segunda-feira, no exuberante cenário do Foro Itálico. Vai enfrentar na primeira rodada o italiano Davide Sanguinetti, número 51 do mundo e uma das poucas esperanças de título da torcida italiana. Em Maiorca, Guga perdeu neste sábado nas semifinais de duplas. Jogando ao lado do mineiro André Sá, caiu por 6/1 e 6/2 diante dos especialistas em duplas, o austríaco Julien Knowlles e o alemão Michael Kohlmann. "Estava pregado na quadra", contou Guga. "Senti o corpo duro. Afinal, há muito tempo não jogava tanto numa só semana". Guga fez em Maiorca seis partidas nesta semana. Cumpriu seu objetivo de ganhar ritmo de jogo e já viajou para Roma com esperanças de ter outra competição proveitosa. "Espero fazer também um bom número de jogos", revelou o tenista. "A tendência é melhorar a cada semana." Em Roma Guga chega com a responsabilidade de defender 350 pontos do vice-campeonado do ano passado, quando perdeu a final para o espanhol Juan Carlos Ferrero. Agora, em busca de readquir ritmo, joga com outras perpsectivas. Terá uma estréia difícil diante de um jogador local e está no mesmo lado da chave do equatoriano Nicolas Lapentti e do norte-americano André Agassi. Também estão na competição Ferrero e o australiano Lleyton Hewitt. Guga já foi campeão em Roma em 1999, vice em 2000 e 2001 e semifinalista em 1998. Sem dúvida, um retropescto bastante agradável para o tenista brasileiro. "O Masters Series de Roma é um dos meus torneios preferidos", afirma Guga. "Só que desta vez não posso chegar com as mesmas expectativas de outros anos, quero sim fazer o maio número de jogos possíveis." A estréia de Guga diante de Sanguinetti ainda não está definida, podendo ser tanto na segunda, como na terça-feira. A definição será anunciada neste domingo à tarde.