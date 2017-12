Guga e Sá vencem na estréia em Lyon Os tenistas Gustavo Kuerten e André Sá estrearam com vitória nesta segunda-feira no ATP Tour de Lyon. Jogando em quadra de carpete, os brasileiros derrotaram a dupla francesa Nicolas Escude e Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Na próxima fase vão enfrentar a dupla vencedora do jogo entre Mark Knowles e Daniel Nestor e Nathan Healey e David MacPherson.