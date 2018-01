Guga e Saretta: dia complicado em Wembley "Uma vitória é sempre uma vitória, não importa como venha", assim o quadrifinalista em Wimbledon, André Sá, definiu o verdadeiro presente que ganhou do argentino Mariano Puerta no seu jogo de estréia do torneio. Seu adversário, com fortes dores de cabeça, abandonou a quadra depois de estar perdendo por 6/2 e 3/2. Assim como Gustavo Kuerten, que na sua estréia também teve a sorte de seu rival, John van Lottun, desistir do jogo, André Sá ganhou vaga na segunda rodada. A sorte tem andado ao lado dos brasileiros e vai precisar estar presente também nos jogos desta segunda rodada: verdadeiros desafios para os três tenistas do País na competição. Guga vai pisar pela primeira vez na recém construída e charmosa quadra 1. Pega o perigoso norte-americano Todd Martin, um tenista muito eficiente nas quadras de grama, em jogo programado para começar às 9 horas de Brasília. Mais ou menos no mesmo horário, Flávio Saretta joga com o argentino Agustin Calleri, num duelo que promete ser emocionante. Enquanto André Sá, enfrenta o vice-campeão de 2002, David Nalbandian, em jogo que deverá ser programado apenas para esta quinta-feira. Guga e Martin já se enfrentaram por duas vezes. Na primeira, no Stuttgart indoor de 1997, o brasileiro perdeu por 6/3 e 6/4. Em 2000 ganhou nas quartas-de-final de Cincinnati, por 6/7, 6/3 e 7/6, em campanha que marcou sua primeira grande conquista em um torneio de quadras rápidas. Atualmente, Martin é o número 101 do mundo, sofreu para vencer o espanhol Fernando Vicente, em cinco sets, mas também Guga não vem mostrando a mesma eficiência de antes. "O Martin é um jogador que arrisca muito, saca forte e vai para a rede", definiu o brasileiro. "Teria sido melhor se tivesse pela frente o Vicente, um adversário que me deixaria ganhar ritmo." Saretta também espera um duelo equilibrado diante de Agustin Calleri. "Fiquei feliz com meu jogo na estréia (venceu Alan Mackin por 3 a 0) e espero voltar a jogar bem, pois o Calleri vem de bons resultados." RODADA - Em mais um dia de sol forte em Londres, destes de levarem os brancos ingleses a voltarem para casa lembrando camarões, a campeã do ano passado, Serena Williams, não quis se desgastar. Em apenas 57 minutos, superou a compatriota Jill Craybas por 6/3 e 6/3 e prometeu não cometer descuidos como em Roland Garros, quando caiu nas semifinais. Outras favoritas também venceram sem dificuldades, como Jennifer Capriati, que marcou 6/1 e 6/3, em Myrian Casanova, enquanto Elena Dementieva superou Angelika Roesch por 6/2 e 6/1. No lado masculino, em que os jogos são bem mais equilibrados já nas primeiras rodadas, o vice-campeão de Roland Garros, o holandês Martin Verkerk voltou à sua realidade e caiu logo na primeira rodada de Wimbledon. Perdeu para o quase desconhecido sueco Robin Soderling por 6/3, 6/4, 6/7 (7/5) e 6/1. E com a torcida fazendo filas enormes para um lugar na quadra central, Andre Agassi até que fez a alegria dos britânicos ao ceder um set diante do tenista local Jamie Delgado. No final, mostrou que pode deixar Wimbledon disparado na liderança do ranking, ao marcar 6/4, 6/0, 5/7 e 6/4. O ídolo local Tim Henman, ocupando páginas e páginas dos jornais ingleses, estreou com vitória sobre o checo Tomas Zib por 6/2, 7/6 (13/11), 3/6 e 6/3. O campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero não decepcionou e marcou 6/2, 6/1 e 6/3 no francês Juan Rene Lisnard. Em outros jogos, Guillermo Coria perdeu para Olivier Rochus por 7/5, 7/6 (7/4) e 6/3 e David Nalbandian ganhou de Vladimir Voltchkov por 7/5, 6/4 e 6/2.