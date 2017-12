Guga e Saretta eliminados nas duplas A dupla Guga e Flávio Saretta foi eliminada, nesta quarta-feira à noite, do Torneio de Los Island, nos Estados Unidos. Os brasileiros foram derrotados por Jim Thomas, dos Estados Unidos, e Myles Wakefield, da África do Sul, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3).