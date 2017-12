Guga e Saretta estréiam amanhã Os dois tenistas brasileiros no US Open estréiam nesta terça-feira no torneio, o último do Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Gustavo Kuerten jogará às 18 horas e Flávio Saretta entrará em quadra um pouco antes, às 14 horas - ambos no horário de Brasília. O jogo de Guga será contra um tenista saído do qualifying, o russo Dmitry Tursunov, que ocupa o 173º lugar no ranking. Já Saretta terá pela frente o cabeça-de-chave número 32 do torneio, o norte-americano Vincent Spadea. Este torneio é a última carta de Guga para conseguir uma vaga entre os 8 classificados para o Masters Cup de Houston. Em 15º lugar na Corrida dos Campeões, o brasileiro está longe da zona de classificação. Tem 123 pontos de diferença do 7º colocado, o espanhol Carlos Moyá - só para se ter uma idéia do que isso significa, o US Open vai dar 200 pontos ao campeão e 140 ao finalista. E, mesmo porque, ele não terá muita chance de somar pontos no restante da temporada, uma vez que disputará poucos torneios.