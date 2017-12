Guga e Saretta estréiam na terça Tanto Gustavo Kuerten como Flávio Saretta só estréiam na terça-feira no ATP Tour de Long Island, o Waterhouse Cup, último preparatório para o US Open. Com o blecaute em Nova York, a organização deste torneio - que fica em Comarck - próximo a Manhattan, também sofreu problemas e, por isso, poucos jogos foram programados para o dia de abertura. Guga, com a saída de Juan Carlos Ferrero, transformou-se numa das principais estrelas da competição e é anunciado com insistência como tricampeão de Roland Garros no escritório de vendas de ingressos para terça-feira. O brasileiro vai ter pela frente uma das novas sensações do tênis norte-americano, Mardy Fish, que neste domingo fez a final do Masters Series de Cincinnati, diante de Andy Roddick. Também Flávio Saretta terá vida dura em Long Island. Seu adversário de estréia é o ex-campeão de Roland Garros, o espanhol Albert Costa. Os brasileiros Guga e Saretta jogam ainda a chave de duplas em Long Island, mas não deram muita sorte: pegam logo na estréia os maiores favoritos, o indianos Leander Paes e Mabesh Buphati, grandes especialistas em duplas. Em Toronto, um dos últimos grandes preparatórios do tênis feminino para o US Open, a belga Justine Henin conquistou o título ao derrotar a russa Lina Kranoroutskaya por 6/1 e 6/0. Curiosamente, Kranoroutskaya havia eliminado na primeira rodada do torneio, a atual número 1 do mundo, a também belga Kim Cjlisters.