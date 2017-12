Guga e Saretta estréiam na terça-feira Gustavo Kuerten ganhou mais um dia na sua recuperação e só estréia terça-feira em Roland Garros. Seu adversário também já está definido: será o espanhol Nicolas Almagro, tenista de apenas 19 anos e atual número 127 do ranking mundial. Flávio Saretta também só joga no segundo dia do torneio, diante do espanhol Albert Costa. Mas o tênis brasileiro já vai estar em quadra nesta segunda-feira, com Ricardo Mello, que vai enfrentar o holandês Raimon Sluiter, número 83 do ranking. Para Guga, a estréia pode ser considerada boa. Almagro é um tenista de pouca experiência, que pode dar o necessário ritmo de jogo ao brasileiro, mas também deve exigir boa performance. Afinal, esta revelação espanhola já ganhou dois títulos em 2004, de torneios pequenos como o Challenger de Barletta, na Itália, e um Future na Espanha. Recentemente, ele também surpreendeu o compatriota Alex Corretja, em Barcelona.