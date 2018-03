Guga e Saretta estréiam nesta segunda Na tentativa de ganhar ritmo de jogo, depois das derrotas nas primeiras rodadas dos Masters Series de Indian Wells, Miami e Montecarlo, Gustavo Kuerten entrou na chave de duplas do ATP Tour de Barcelona, o tradicional troféu Conde de Godo. Ao lado do argentino Mariano Zabaleta, Guga vai enfrentar um time de especialistas na modalidade, formando pelo norte-americano Jan-Michael Gambill e o sul africano Chris Haggard. O dia brasileiro na Espanha ainda terá a estréia em simples de Flávio Saretta, que acordou no domingo com uma surpresa. Com a desistência do argentino Guillermo Coria em disputar a competição, passou para outro lugar na chave e agora, ao invés de enfrentar Zabaleta, como estava programado, terá pela frente o jovem espanhol Salvador Serrano, apenas o número 195 do ranking mundial. Guga como é cabeça-de-chave em Barcelona, só estréia uma rodada à frente no torneio. Seu adversário sai do vencedor da partida entre o sueco Thomas Johansson e o espanhol Didac Perez, que veio do qualifying. Mas como espera ganhar rimto de jogo, não ficar tanto tempo fora das competições, optou por jogar duplas para ir se adaptando às condições do torneio. Já Saretta mudou seu lugar na chave, depois da desistência de Guillermo Coria e pode ser que tenha melhores chances de avançar na competição. Seu adversário inicial seria justamente Zabaleta, mas agora pega um tenista de ranking mais baixo, como Salvador Serrano.