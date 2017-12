Guga e Saretta estréiam no torneio de duplas Os tenistas brasileiros Gustavo Kuerten e Flávio Saretta estréiam nesta quarta-feira na chave de duplas do Torneio de Long Island, nos Estados Unidos. Por volta das 21h30, os brasileiros vão enfrentar a dupla formada pelo norte-americano Jim Thomas e o sul-africano Myles Wakefield. Na chave de simples, Guga estreou com vitória sobre o eslovaco Dominik Hrbaty e agora vai enfrentar o outro eslovaco, Karol Beck. Saretta, por sua vez, passou pelo espanhol Albert Costa - que abandonou a partida no primeiro set, quando perdia por 3 games a 0 - por contusão. Na próxima rodada, Saretta pega o alemão Nicolas Kiefer, nº 70 do ranking de Entradas. Este será o primeiro confronto entre os dois.