Guga e Saretta perdem e estão fora das duplas no Chile Um dia depois de estrear com derrota para o espanhol Oscar Hernández na chave de simples, Gustavo Kuerten foi eliminado nesta terça-feira na competição de duplas do ATP de Viña del Mar, no Chile. Ao lado de Flávio Saretta, Guga perdeu para os também brasileiros Marcelo Melo e André Sá por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3 - em jogo válido pela primeira rodada. Nesta quarta, Kuerten enfrentará o espanhol Albert Montanes (número 82 do ranking mundial), por volta de 14 horas (horário de Brasília), e precisa vencer para continuar com chances de classificação às quartas-de-final do torneio. Se conseguir a vitória, terá de torcer por Montanes no jogo contra Hernández na quinta. Quem se deu bem na estréia pela chave de simples foi o paulista Ricardo Mello. Com facilidade, o brasileiro derrotou o italiano Alessio di Mauro por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/4. A decisão da vaga nas quartas-de-final será contra o peruano Luis Horna nesta quarta. O melhor tenista do Brasil no ranking da ATP, no entanto, não teve um bom desempenho na sua estréia. Thiago Alves errou muito e foi derrotado pelo francês Olivier Patience por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, o brasileiro terá uma árdua batalha para seguir vivo: enfrentará o chileno Fernando González, atual número 5 do mundo e vice-campeão do último Aberto da Austrália.