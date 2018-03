Guga e Saretta se concentram em torneio Em Indian Wells, onde se prepara para disputar o primeiro Masters Series do ano, Flávio Saretta não hesitou em seguir o caminho de Gustavo Kuerten e anunciou nesta quarta-feira sua adesão ao boicote da Copa Davis. Segundo melhor tenista do País, e um dos mais revoltados com a troca do capitão do time, ele acredita estar participando de um momento histórico no tênis brasileiro. Mas Saretta, atual número 46 do ranking mundial, se prepara agora para uma estréia difícil no Masters Series de Indian Wells. Provavelmente na sexta-feira, ele enfrentará o alemão Nicolas Kiefer, que vem da final no ATP Tour de Scotsdalle. Também em Indian Wells, Guga quer concentrar-se na defesa de 350 pontos ganhos com a final disputada ano passado. O tenista brasileiro só deve estrear no fim de semana. Como cabeça-de-chave número 15, ele sai uma rodada à frente e espera pelo seu adversário que sairá do vencedor da partida entre o norte-americano Taylor Dent e um tenista do qualifying.