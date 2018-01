Guga e Saretta se enfrentam amanhã Nesta quinta-feira, três tenistas brasileiros entram em quadra para tentar uma vaga nas quartas-de-final do Torneio de Buenos Aires. Gustavo Kuerten enfrentará Flávio Saretta, às 19h30, o que já garante um representante do País na próxima fase. E Fernando Meligeni jogará contra o argentino Gaston Gaudio, às 14h30. Saretta já derrotou Guga. Foi justamente no dia 11 de setembro de 2001, dia do atentado terrorista aos Estados Unidos. Na ocasião, Guga ainda era o número 1 do mundo, mas já sofria as dores no quadril que o levaram a ser operado seis meses depois. Saretta se aproveitou e ganhou o jogo no Brasil Open, na Costa do Sauípe. "Vai ser uma partida difícil e muito importante para nós dois", disse Guga. "Nos conhecemos bem, recentemente treinamos juntos na Davis, ele (Saretta) conquistou um título do challenger de São Paulo, eu também comecei o ano ganhando na Nova Zelândia e nenhum dos dois quer deixar escapar a oportunidade de ir para uma quartas-de-final nesta curta temporada de saibro." Depois de Buenos Aires, Guga jogará apenas mais um torneio em saibro antes de seguir para competições em quadras rápidas. Será em Acapulco. Por isso, ele quer aproveitar para somar pontos no terreno em que joga melhor. "É o momento de aproveitar, fazer pontos e crescer", disse Guga. "Tenho certeza de quem vencer este jogo vai ser um dos nomes para chegar às finais em Buenos Aires." Depois de ganhar o título do Aberto de São Paulo, no começo de janeiro, Saretta teve uma seqüência de resultados negativos. Perdeu nas primeiras rodadas do Australian Open e do Torneio de Viña del Mar, além de ter sido derrotado por Andreas Vinciguerra na decisão de Brasil e Suécia pela Copa Davis.