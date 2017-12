Guga e Saretta voltam a jogar amanhã Gustavo Kuerten e Flávio Saretta voltam a jogar nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Torneio de Long Island, nos Estados Unidos. Os dois tenistas brasileiros devem entrar em quadra por volta das 17 horas (horário de Brasília), pois ainda irão jogar juntos na chave de duplas da competição nos Estados Unidos. Depois de vencer o eslovaco Dominik Hrbaty, Guga irá enfrentar outro eslovaco Karol Beck. Já Saretta, que contou com o abandono do espanhol Albert Costa, jogará contra o alemão Nicolas Kiefer. Nas duplas, os brasileiros não irão mais enfrentar os grandes especialistas da modalidade, os indianos Mabesh Buphati e Leander Paes, que desistiram do torneio. Eles jogarão contra Jim Thomas, dos Estados Unidos, e Miles Wakefeld, da África do Sul.