Guga é segundo no ranking de Entrada Com 4.265 pontos acumulados, o tenista russo Marat Safin se manteve na liderança do ranking de Entrada da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira. O brasileiro Gustavo Kuerten continua na vice-liderança, a apenas 40 pontos do líder. Os norte-americanos Pete Sampras e André Agassi, aparecem, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. Fernando Meligeni melhorou um pouco sua posição. Subiu da 103ª colocação da semana passada, para a 97ª. Veja os 10 primeiros do ranking de Entrada - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. 1 - Marat Safin (RUS) 4.265 pontos 2 - Gustavo Kuerten (BRA) 4.225 3 - Pete Sampras (EUA) 3.085 4 - André Agassi (EUA) 2.765 5 - Magnus Norman (SUE) 2.755 6 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.550 7 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.485 8 - Alex Corretja (ESP) 2.415 9 - Thomas Enqvist (SUE) 2.145 10 - Tim Henman (ING) 2.020 97 - Fernando Meligeni (BRA) 404