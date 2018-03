Guga é surpreendido e perde 1º set O brasileiro Gustavo Kuerten foi surpreendido, e perdeu o primeiro set (6/7) da partida contra o croata Ivan Ljubicic, válida pela primeira rodada do Master Series de Roma. A parcial foi decidida no tiebreak. O set foi muito equilibrado. No 10º game, quando a partida estava em 5/4, o brasileiro sacava para fechar, mas o croata reagiu e quebrou o serviço de Guga. Com muita eficiência no saque, Ljubicic retomou o comando da partida; levou o jogo ao tiebreak, e venceu por 7 a 4. O dia em Roma tem sido de surpresas. Pete Sampras e André Agassi foram eliminados logo na estréia. O segundo set já está em andamento.