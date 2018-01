Guga é surpreendido e perde 2º set Gustavo Kuerten foi surpreendido no segundo set da partida contra o chileno Fernando González, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Depois de vencer a primeira série com tranqüilidade por 6/3, o brasileiro não conseguiu manter o mesmo ritmo e perdeu a segunda por 6/2. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o italiano Andrea Gaudenzi e o espanhol Albert Costa. O terceiro set já está em andamento.