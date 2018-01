Guga é tratado como ídolo na Argentina Os dias de Gustavo Kuerten em Buenos Aires prometem ser agitados com sua condição de ídolo. Neste sábado, além de participar do sorteio da chave principal, o tenista brasileiro ainda dará uma entrevista coletiva, às 14h, no Buenos Aires Lawn Tennis. Campeão da Copa AT&T no ano passado, Guga chegou a Buenos Aires na sexta-feira à tarde como ídolo. Seu carisma parece superar até a intensa rivalidade entre brasileiros e argentinos, com o tenista sendo saudado com entusiasmo em todos os lugares que passava. Guga gostou do assédio, mas deixou claro estar concentrado na conquista de mais um título na carreira. Assim que chegou à cidade, nem bem largou as malas no hotel e já foi treinar por duas horas com o técnico Larri Passos. Exibição - Antes ainda de saber de sua estréia no ATP Tour de Buenos Aires, Guga já entra em quadra neste domingo, só que para uma exibição. Ao lado de outros grandes nomes do tênis sul-americano, como o argentino Guillermo Cañas, ou o equatoriano Nicolas Lapentti, vai jogar uma exibição em caráter beneficente, com arrecadação para o ex-tenista argentino Carlos Gattiker, enfermo.