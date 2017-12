Guga é tri em Roland Garros O tenista brasileiro Gustavo Kuerten entrou hoje para a história do tênis mundial, ao conquistar pela terceira vez o título do Torneio de Roland Garros - o segundo Grand Slam da temporada. Guga venceu o espanhol Alex Corretja por 3 sets a 1 - parciais de 6/7 (7-3), 7/5, 6/2 e 6/0, em 3h12 min. de partida. Com mais este título, Guga entrou para o hall dos grandes nomes do tênis, colocando-se ao lado de mitos como Ivan Lendl, Bjorn Borg e Mats Wilander - todos com três títulos em Paris. Guga venceu o torneio em 97, 2000 e 2001. Além do tri, Guga conseguiu unificar os rankings da ATP. Agora, o brasileiro é lider no ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - e, no ranking da Corrida dos Campeões - que conta somente os resultados da atual temporada. Guga teve problemas com Corretja apenas nos dois primeiros sets. Com muito vento e uma ameaça constante de chuva, Corretja venceu o primeiro set por tiebreak 7/6 (7-3), na série mais longa da partida. Foi disputada em 76 minutos. Guga melhorou no segundo set e empatou a partida fechando em 7/5 - em 57 minutos. O terceiro foi mais fácil: Guga recuperou a confiança e fechou a série em 6/2, em apenas 36 minutos. No quarto set, Guga foi arrasador e venceu por 6/0.