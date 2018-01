Guga e Zabaleta jogam às 18 horas O tenista Gustavo Kuerten volta à quadra logo mais às 18 horas para a partida contra o argentino Mariano Zabaleta, pelas semifinais do Torneio de Acapulco, no México. Vale lembrar que a única vez que os dois se enfrentaram, o brasileiro levou a melhor e ganhou o duelo. Se passar pelo adversário, Guga terá pela frente o vencedor do jogo entre o espanhol Félix Mantilla e o argentino Agustín Calleri, na briga por mais um título.