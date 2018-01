Guga elogia o ?freguês? Vinciguerra "Um dia para ser esquecido", assim definiu o sueco Andreas Vinciguerra, a sua derrota para Gustavo Kuerten na primeira rodada de Roland Garros 2000, com placar de 6/0, 6/0 e 6/3. No ano seguinte, em Roma, Guga voltou a derrotar o tenista sueco por 6/2 e 6/4, pelas semifinais do torneio Masters Series. "Depois destas duas derrotas, o Vincinguerra já sabe o que fazer e não vai querer cometer os mesmos erros", disse Guga. "Além disso, não tenho dúvidas de que ele é um excelente jogar também em quadras rápidas, e não só no saibro como dizem, pois ganhou um torneio em Copenhagem, jogado no carpete, passando por adversários difíceis." Vinciguerra é filho de imigrantes italianos. Seu pai é pizzaiolo na cidade de Malmoe e Andreas costuma dizer "ninguém faz pizza tão bem como meu pai". Agora, entra em quadra com a missão de fazer o primeiro ponto de seu país. Para Guga ter Vinciguerra pela frente na primeira partida foi uma surpresa. Ele esperava jogar contra Bjorkman e, por isso, aproveitou o treino da tarde desta quinta-feira para jogar contra Ricardo Mello, um canhoto, como Vinciguerra. "Ainda bem que tive este tempo para me acostumar a esta diferença e acho que neste jogo muita coisa vai depender de mim", contou. "O Vinciguerra é um jogador que não vai tanto à rede como os outros suecos, vou ter de estar bem, colocando bem as bolas, e ter sorte, pois nestas quadras rápidas, os jogos são decididos em detalhtes." Guga é o número 29 do ranking mundial e Vinciguerra é 118.