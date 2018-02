Guga em busca de outra façanha em Paris Se a chuva deixar - e o tempo não anda nada bom em Paris estes dias - Gustavo Kuerten entra na quadra Philippe Chatrier nesta quarta-feira por volta das 10 horas (de Brasília) em busca de mais uma façanha em Roland Garros. Já venceu o número 1 do mundo, Roger Federer, esteve a dois pontos de ser eliminado na estréia pelo espanhol Nicolas Almagro, passou por Gilles Elsenner e Feliciano Lopez em três sets, e agora desafia o argentino David Nalbandian. É um jogo chave, perigoso, em que Guga vai precisar contar com todo o brilho de sua estrela para avançar para as semifinais do torneio. "Ele (Nalbandian) é um jogador muito forte e que vem com muita confiança", define Guga. "Vou ter de variar muito meu jogo para chegar a vitória." A variação de golpes vai ser mesmo muito importante para o brasileiro manter sua incrível campanha em Roland Garros este ano. Guga prevê uma guerra tática diante do argentino. "O Nalbandian troca muito bem a direção da bola", conta. "Vou ter de bater sempre em cima dele, evitar os ângulos e, além disso, no meu serviço tomar todos os cuidados, pois ele é muito bom na devolução." Apesar de todas as virtudes do adversário, Guga confessou que o melhor mesmo é pensar no seu jogo, fazer o que sabe melhor e acreditar na possibilidade de chegar as semifinais. Os dois jamais se enfrentaram em torneios oficiais. Por coincidência, um pouco antes de Roland Garros começar treinaram juntos. Disputaram um set, que por causa do ponto tempo que dispunham para treinar, começou com empate por 2 a 2. Guga venceu no tiebreaker. Apenas um treino, mas certamente contribui para aumentar a confiança do brasileiro. Para este jogo, Guga manteve a rotina destes dias em Paris. Investiu na recuperação física e, apenas no final da tarde, bateu bola com o técnico Larri Passos e o juvenil brasileiro Raoni Carvalho. MANCHETES - A classificação de Gustavo Kuerten para as quartas-de-final de Roland Garros, já colocará o tenista brasileiro pelo menos na 13ª posição no ranking da corrida dos campeões. Mas, o mais importante para ele, é que reconquistou a confiança em seu jogo e, em Paris, voltou a viver seus bons dias de celebridade. ?Guga Garros? é manchete de jornais franceses. Seu caminho até as quartas-de-final do torneio proporcionou muitas histórias e o brasileiro revelou-se um expert em entrevistas. Depois de seu último jogo, diante de Feliciano Lopez, passou 1h40 atendendo a mídia internacional. Falou em inglês, francês, espanhol e, de repente, surpreendeu até mesmo o repórter ao responder com fluência três perguntas da tevê Sky italiana.