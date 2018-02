Guga em nova fase de recuperação Em mais uma semana de avaliações em Pittsburgo, nos Estados Unidos, onde foi operado do quadril no dia 21 de setembro, Gustavo Kuerten revela-se satisfeito com a sua recuperação, lenta, mas dentro dos planos. "O Dr. Philippon (médico que lhe operou) ficou muito feliz com a mobilidade da minha articulação e a cicratização da cirurgia", disse o tenista. Nesta nova fase de recuperação, Guga inicia o fortalecimento muscular da região, já se preparando para os golpes do tênis. É provavel que no próximo mês já possa iniciar treinamentos na quadra.