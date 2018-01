Guga em quadra: começa a final Começou há instantes, na Costa do Sauípe, a final do Brasil Open, entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Guillermo Coria. Os dois já se enfrentaram duas vez - em Montecarlo e Roland Garros - e o brasileiro venceu as duas. A diferença é que as duas vitórias ocorreram em quadra de saibro. O Brasil Open é disputado em quadra rápida. Guga busca seu primeiro título na temporada. Em fevereiro deste ano, o jogador foi submetido a uma cirurgia no quadril e a recuperação acabou sendo demorada. A última final de Guga aconteceu há 13 meses, no ATP Tour de Indianápolis, quando entregou o jogo para o australiano Patrick Rafter. A de hoje é a 23ª final da carreira de Guga. Destas ele já venceu 16.