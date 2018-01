Guga em quadra contra Schalken O tenista brasileiro Gustavo Kuerten já está em quadra para a sua segunda partida no Masters Series de Paris, válida pelas oitavas-de-final do torneio. Ele vai enfrentar o holandês Sjeng Schalken, um velho "freguês". O retrospecto favorece e muito Guga, que nos sete encontros diante do adversário, nunca perdeu uma partida. Se vencer, vai enfrentar nas quartas-de-final o ganhador do jogo entre o sueco Andreas Vinciguerra e o russo Marat Safin.