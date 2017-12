Guga, em recuperação, vê Ronaldinho Em ritmo de recuperação e guardando esperanças de jogar em Roland Garros, a partir do dia 24, Gustavo Kuerten aproveitou o domingo em Barcelona para ver o talento de Ronaldinho Gaúcho e foi assistir ao jogo do Barcelona diante do Espanyol, no Camp Nou. Guga está fazendo tratamento para curar as dores no quadril, depois de ter anunciado que ficará fora das quadras por três semanas, desistindo de participar dos Masters Series de Roma e Hamburgo. Além de gostar muito de futebol, a ida de Guga ao Camp Nou foi uma espécie de retrituição à visita de Ronaldo Gaúcho ao Club Real de Tênis, em que o tenista recebeu do jogador do Barcelona uma camisa do time espanhol, com Guga nas costas e autografada. Com boas condições para o tratamento, depois de sua fisioterapeuta, Marângela Lima, ter viajado para a Europa, Guga não planeja voltar ao Brasil nos próximos dias. Vai esperar um pouco mais, verificar sua reação e possivelmente fique direto até Roland Garros. Nestas duas próximas semanas faz a fisioterapia e quando precisar voltar à quadra aproveitaria a semana que antece o torneio de Paris para treinar com vários jogadores de bom nível que já estarão na França, na preparação para o Grand Slam. Enquanto isso, Flávio Saretta tem estréia nesta segunda-feira no Foro Itálico de Roma. Seu jogo será contra um tenista saído do qualifying e de muita qualidade, o croata Mario Ancic. Esta será a primeira vez que os dois jogadores se encontram. A partida está programada para a quadra cinco e deve começar por volta das 12 horas, de Brasília. Nos duelos mais interessantes deste dia de abertura, Rainer Schuettler enfrenta Vince Spadea, Tim Henman joga com Florian Mayer, e Carlos Moya com Albert Martin. Os dois principais favoritos ao título, o suíço Roger Federer e o norte-americano Andy Rodd ick, só estréiam na terça-feira. Em Barcelona, o título do torneio Conde de Godo ficou para o espanhol Tommy Robredo, que venceu uma verdadeira batalha diante de Gaston Gaudio. Marcou 6/3, 4/6, 6/2, 3/6 e 6/3 em 3h46 de jogo.