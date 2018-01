Guga embarca amanhã para Auckland Depois de realizar a mais longa preparação dos últimos anos, com cinco semanas de pré-temporada, Gustavo Kuerten embarca nesta terça-feira para a Oceânia, onde a partir de segunda-feira inicia a defesa do título do ATP Tour de Auckland, na Nova Zelândia. Depois, Guga ainda joga o Aberto da Austrália, a partir do dia 19, em Melbourne.