Guga embarca de volta para o Brasil Enquanto Flávio Saretta segue na disputa em Buenos Aires, Gustavo Kuerten já embarcou de volta ao Brasil. Nesta quinta-feira, ele acordou bem melhor da gripe, mas manteve a decisão de não treinar. Vai apenas descansar, depois da eliminação na estréia na Argentina, na terça-feira. É provavel que na sexta Guga possa bater bola na Costa do Sauípe, onde disputará seu próximo torneio, o Brasil Open. A eliminação de Guga na primeira rodada decepcionou os argentinos, que admiram o estilo do brasileiro. Um dos mais tradicionais jornais do país, o La Nacion, publicou uma série de fotos mostrando as expressões de cansaço de Gustavo Kuerten no jogo contra Ferrer: uma com dificuldades para respirar, outra apoiando as mãos no joelho e na rede para recuperar o fôlego.