Guga embarca para desafio do tri Para tirar qualquer dúvida sobre suas atuais condições físicas, Gustavo Kuerten voltou a treinar forte neste feriado de 1º de maio e por mais de três horas bateu bola com o técnico Larri Passos no LYC (Lagoa Yacht Club), em Florianópolis. Guga fez também exercícios específicos para evitar novas preocupações com a lesão no púbis e garante que pode viajar tranqüilo para a Europa em busca de mais um grande desafio em sua carreira: o tricampeonato de Roland Garros. "Treinei novamente forte e não senti qualquer problema", avisou Guga. "Viajo muito motivado para a Europa nesta temporada de saibro que é o meu ganha pão". O técnico Larri Passos também mostrou-se satisfeito com o desempenho de seu pupilo, pois sabe que em poucos dias retoma o ritmo de jogo e já pode até pensar em outra boa campanha no Masters Series de Roma, torneio que começa na segunda-feira. Guga foi vice-campeão no ano passado desta competição e chega a Roma mais uma vez como um dos grandes favoritos. A temporada promete ser emocionante e agitada para Guga. Disputa o torneio de Roma, depois segue para Hamburgo e, a seguir, vai em busca de seu maior objetivo: o tricampeonato de Roland Garros.