Guga embarca para jogar em Barcelona Em busca da reabilitação, depois da eliminação na estréia em Montecarlo, Gustavo Kuerten não terá vida fácil no ATP Tour de Barcelona, que começa na segunda-feira. O tradicional torneio Conde de Godo terá 3 jogadores entre os dez primeiros colocados do ranking mundial: o espanhol Carlos Moyá e os argentinos Guillermo Coria e David Nalbandian, além de uma legião de especialistas em quadras de saibro, como Marat Safin, Albert Costa, Agustin Calleri, Fernando Gonzalez e Tommy Robredo, entre outros. Guga deixou Montecarlo nesta sexta-feira, embarcando para a Espanha para jogar em Barcelona, torneio em que no ano passado alcançou as quartas-de-final. Também Flávio Saretta está incrito nesta competição, que dará quase US$ 1 milhão em prêmios.