Guga embarca para jogar em Stuttgart Gustavo Kuerten e o seu técnico Larri Passos embarcam na noite desta quarta-feira para Stuttgart, na Alemanha, onde o tenista voltará a competir depois de um mês de treinos no Brasil. O ATP de Stuttgart, do qual defenderá o título, será o sétimo torneio de Guga na temporada. No início do ano ele jogou o Aberto da Austrália e o ATP de Buenos Aires e logo em seguida teve de se submeter a uma artroscopia no lado direito do quadril. O tenista ficou longe das quadras por quase dois meses e voltou no final de abril, no ATP de Mallorca, chegando às quartas-de-final, em simples, e na semifinal, em duplas. Guga também jogou o Masters Series de Roma, em que perdeu na segunda rodada, e em seguida chegou às quartas-de-final em Hamburgo e às oitavas em Roland Garros. Depois de Paris, Guga optou por treinar e fazer reforço muscular no Brasil. O roteiro do tenista: 15/7 ? ATP de Stuttgart (Alemanha, no saibro); 22/7 ? ATP de Los Angeles (Estados Unidos, quadra rápida); 29/7 ? Masters Series de Toronto (Canadá, rápida); 6/8 ? Masters Series de Cincinnati (Estados Unidos, rápida); 26/8 ? Aberto dos Estados Unidos, rápida; 9/9 ? Brasil Open, Bahia, rápida; 16/9 ? Copa Davis, no Rio de Janeiro, em saibro.