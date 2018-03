Guga embarca para ?temporada americana? Com esperanças de "deslanchar", como costuma dizer, Gustavo Kuerten embarca nesta quinta-feira para um desafio importante: a temporada norte-americana de quadras rápidas, piso em que vem jogando bem ultimamente. Guga sonha com um título em uma das três competições que disputará antes do US Open, começando semana que vem no ATP de Los Angeles, depois joga os Masters Series de Montreal e de Cincinnati, antes do Aberto dos Estados Unidos, que começa dia 25 de agosto, em Flushing Meadows. "Acho que Los Angeles será um bom começo", avaliou Guga em Florianópolis, antes de embarcar para os Estados Unidos. "É um torneio um pouco menor, sem as pressões de um Masters Series e posso fazer uma boa readaptação às competições. Acho que este mês em que fiquei treinando foi fundamental para recuperar a forma e ficar forte o suficiente para enfrentar as quadras rápidas." Em Los Angeles, Guga vai inclusive disputar a chave de duplas, justamente para ganhar ritmo de jogo. Não escolheu ainda o seu parceiro.