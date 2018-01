Guga embarca para torneio na Itália Decidido a só jogar grandes torneios nesta sua volta ao circuito profissional, Gustavo Kuerten embarca nesta terça-feira para a Itália, onde na próxima semana vai disputar o Masters Series de Roma, competição que já conquistou em 1999 e na qual foi vice-campeão nos dois anos seguintes, 2000 e 2001. O objetivo de chegar tão cedo à Itália é para treinar com jogadores de bom nível técnico, pois Guga vai mesmo precisar de boas campanhas para reagir no ranking mundial. Na lista desta segunda-feira, ele ainda aparece em 86º lugar, mas como decidiu não jogar em Barcelona esta semana, terá descontado os 75 pontos ganhos nesta competição no ano passado. Assim, na próxima classificação do ranking mundial da ATP, o tenista brasileiro, depois de quase dez anos, vai deixar de figurar entre os cem primeiros. Desde 1996, um pouco antes de consagrar-se com o título de Roland Garros em 1997, Guga sempre manteve um lugar no chamado Top 100. Sem os pontos de Barcelona, ele deverá ir para a posição 110 da lista de entradas. Mas ele tem boa chance de recuperação no ranking mundial. Tanto em Roma, onde joga na próxima semana, como em Hamburgo, de 8 a 15 de maio, Guga não tem pontos para defender. "Resolvi viajar mais cedo para treinar em Roma", contou Guga. "Acho que já posso pensar em jogar de igual para igual, tive um bom ganho físico nestas dias treinando em Florianópolis e vai ser importante este dia-a-dia com jogadores que estão no circuito." Até agora, desde que voltou ao circuito, Guga jogou apenas dois torneios e disputou três partidas, com uma vitória e duas derrotas - foram mais de 6 meses parado, desde a cirurgia no quadril em setembro.