Guga embarca quinta-feira para Lyon Sem jogar, Gustavo Kuerten caiu uma posição no ranking desta semana e ocupa a 40ª posição. Esta queda em nada vai alterar sua classificação para a chave principal dos três torneios programados para as próximas semanas. Na quinta-feira, Guga embarca para Lyon, onde a partir do dia 7 joga em quadras rápidas cobertas. Disputa também os Masters Series de Madri e o de Paris Bercy. Neste período do ano, Guga não tem praticamente pontos para defender e, por isso, optou por ficar mais uma semana em Florianópolis treinando com Larri Passos. Com mais este período de preparação pode adaptar melhor seu jogo às quadras da temporada de outono e inverno da Europa, normalmente muito rápidas e, por ser em lugar fechado, o saque ganha uma importância ainda maior.