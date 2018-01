Guga empata jogo novamente: 2 a 2 Gustavo Kuerten entrou no jogo novamente e empatou a partida com o italiano Davide Sanguinetti pela segunda rodada do Torneio de Roland garros. A contagem de sets agora está 2 a 2. O brasileiro venceu um apertado quarto set, por 6 a 4. O quinto e decisivo set já começou, com Guga servindo.