Guga encara Blake nesta 6ª às 23h30 A partida de Gustavo Kuerten diante James Blake válida por uma vaga nas semifinais do Masters Series de Indian Wells será a primeira da sessão noturna da quadra central, com início programado para às 18h30 (23h30 horário de Brasília) com transmissão pela SporTV. A programação desta sexta-feira começa às 10 horas (15 horas de Brasília) com Brian Vahaly x vencedor de Vince Spadea e Oliver Rochus, seguindo de Kim Clijsters x vencedora de Amanda Coetzaer x Conchita Martinez, depois vem Lleyton Hewitt com Bob Ginepri e vencedor de Andy Roddick x Sebastien Grosjean com Rainer Schuettler. Depois do jogo entre Guga x Blake, ainda jogam Lindsay Davenport x Jennifer Capriati.