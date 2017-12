Guga encara russo na estréia do US Open O tenista russo Dmitry Tursunov será o adversário do brasileiro Gustavo Kuerten na estréia do US Open, em Nova York. Tursunov disputou o qualifying e ocupa a 148ª posição no ranking mundial. O norte-americano Andre Agassi, primeiro cabeça-de-chave, encara o espanhol Alex Corretja.