Guga encara Sanguinetti na 2ª rodada O italiano Davide Sanguinetti, número 50 do mundo, será o próximo adversário do brasileiro Gustavo Kuerten, que luta para conquistar seu quarto título em Roland Garros. Se a chuva deixar, o duelo será nesta quarta-feira. No Masters Series de Roma, a vitória foi de Guga por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. "Espero aproveitar o fato de tê-lo vencido no último jogo", afirmou o número 7 do mundo, campeão em quadras francesas em 1997, 2000 e 2001. Ao mesmo tempo, o brasileiro sabe da força do italiano. "Trata-se de um jogador muito perigoso e difícil de ser batido." Na primeira rodada, Sanguinetti derrotou o austríaco Julian Knowle por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 7/5 e 6/3.