Guga enfrenta adversário irregular Gustavo Kuerten comemorou muito sua vitória em quadra rápida, na terça-feira à noite, em Los Angeles. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro enfrentará o inglês Martin Lee, 163º do ranking mundial, pela segunda rodada do torneio de US$ 400 mil em premiação. Lee é um jogador de 24 anos, que nunca ganhou um título como profissional e este ano tem tido um péssimo desempenho, com apenas quatro vitórias e 15 derrotas. Sua melhor atuação se deu na semana passada, quando chegou às quartas-de-final em Newport, jogando em piso de grama. ?A cada rally (longa troca de bolas) que o Guga fazia com o Bastl (George Bastl, seu primeiro adversário em Los Angeles) o meu coração batia mais forte, porque uma coisa é você treinar bem e a outra é jogar. Você só sabe se o jogador está realmente 100% na hora de competir e nesta terça-feira foi o primeiro jogo que o Guga fez na quadra rápida depois da artroscopia no quadril e se saiu superbem?, disse o técnico Larri Passos, depois da estréia do jogador.