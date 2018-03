Guga enfrenta argentino na estréia Campeão do ano passado e cabeça-de-chave número 1, Gustavo Kuerten vai ter um duelo e tanto na sua estréia do torneio de Roland Garros. Vai pegar o argentino Guillermo Coria, considerado uma das maiores revelações do tênis e um talento indiscutí vel. O jogo ainda não tem data programada, podendo ser tanto na segunda como na terça-feira. Recentemente Guga enfrenta Coria pelas semifinais do Masters Series de Montecarlo. O tenista brasileiro venceu por 6/4 e 6/2, mas precisou usar todos os seus bons recursos técnicos para superar este desafio. Coria, de 20 anos, 25º colocado no ranking mundial, é a maior sensação do tênis argentino dos últimos tempos. Ano passado, ganhou quatro etapas da Copa Ericsson e este ano foi campeão em Viña Del Mar. É um jogador arrogante e que promete um duelo disputado diante de Guga. Também Fernando Meligeni não vai ter uma estréia nada fácil em Roland Garros. Segundo o sorteio realizado nesta sexta-feira pela manhã, em Roland, Meligeni vai enfrentar o suíço Michel Krfatochvil, número 66 do ranking mundial.